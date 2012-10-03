Основу бронетанкового экспорта по-прежнему составляет советская техника - эксперт

Несмотря на огромный потенциал Украины в сфере производства танков и бронетранспортеров, основой украинского бронетанкового экспорта остается устаревшая советская техника. Такое мнение в интервью УНИАН высказал автор книги «Синдикат: оружейный бизнес.ua» Вадим Каплун.

По его данным, всего за период 2005-2011 гг. Украина поставила на экспорт 1 тыс. 394 единицы танков и легкой бронетехники. «Пиковым в поставках можно считать 2007 год, когда было экспортировано 339 машин, из которых 188 единиц легкой бронетехники и 151 танк. К сожалению, столь высокий уровень поставок обеспечивается за счет экспорта техники, взятой со складов с последующим проведением модернизации. В частности, из 618 танков, переданных Украиной за последние семь лет, был поставлен только один новый танк Т-80БВ, тогда как остальные машины представляли собой отремонтированные или модернизированные версии танков Т-55 и Т-72», - отметил эксперт. При этом он добавил: «С одной стороны, это позволяет избавиться от устаревшей техники со складов Минобороны и загрузить украинских производителей пакетов модернизации, но с другой стороны, этот сегмент рынка достаточно узкий, высоко конкурентный и небольшой в денежном выражении».

В качестве примера В.Каплун привел эфиопский и таиландский контракты на поставку танков. «Если Эфиопия в 2011 году договорилась с Украиной о поставке 200 танков Т-72 за 100 млн долл., то поставка Таиланду 49 основных боевых танков «Оплот», которая должна быть начата в 2013 году, по данным открытых источников, обойдется в 240 млн долл.», - уточнил автор книги «Синдикат: оружейный бизнес.ua».

По его словам, аналогичная ситуация сохраняется и с поставками легкой бронетехники. «Из 776 единиц легкой бронетехники, экспортированных Украиной в 2005-2011 годах, 36,7% составили БМП-1, серийный выпуск которых был завершен еще в 1980-х годах. Тогда как, например, доля БТР-4, представленного широкой публике только в 2006 году и принятого на вооружение украинской армии уже после заключения экспортного контракта, пока составляет только 3%», - сказал В.Каплун.

Вместе с тем, по его мнению, уже в ближайшие несколько лет ситуация может измениться. «Учитывая известные контракты 2009 года на поставку Ираку в течение 3 лет 420 БТР-4 и контракт 2012 года с Казахстаном на совместное производство 100 БТР-4, в ближайшие годы доля этих машин в общем объеме поставленной за рубеж украинской бронетехники переломит тенденцию в лучшую сторону», - прогнозирует эксперт.

Подытоживая, автор книги «Синдикат: оружейный бизнес.ua» уточнил, что только по известным пяти контрактам, заключенным украинскими спецэкспортерами в 2012 году, в ближайшие несколько лет в Эфиопию и Таиланд будут поставлены в общей сложности около 180 танков, кроме того, более 700 бронетранспортеров Украина экспортирует в Ирак, Казахстан и Таиланд.