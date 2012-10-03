Ставицкий: Кабмин не отказался от введения утилизационного сбора на весь импорт авто

Правительство Украины не отказалось от планов введения утилизационного сбора при импорте автомобилей независимо от страны происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день проект соответствующего постановления Кабинета министров согласовывается с нормами международных торговых договоров.

«Юридическая служба Кабмина проверяет документ на совместимость с европейскими и международными нормами», - сказал Э.Ставицкий.

Он отметил, что свою позицию по вопросу введения утилизационного сбора на весь импорт автомобилей высказали все профильные министерства и вопрос обсуждается на уровне премьер-министра.

При этом Э.Ставицкий отметил, что, по его мнению, утилизационный сбор на импортные автомобили целесообразней было вводить не постановлением правительства, а законом.

При этом он объяснил введение с 14 сентября утилизационного сбора на импорт автомобилей из России тем, что правительству нужно было принять адекватные меры на действия российской стороны.

«Я согласен, что закон всегда сильнее, но мы исходили из того, что нам нужно было бы быстро принять адекватное решение на решение наших соседей», - сказал Э.Ставицкий

Напомним, что правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров. Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России, что означает распространение действия сбора на весь импорт.

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Ранее сообщалось, что межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.