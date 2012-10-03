Шведская Eco Energy в декабре начнет строительство мусоросжигательного завода в Донецке

Шведская компания Eco Energy в декабре 2012 года планирует начать строительство мусоросжигательного завода в Донецке стоимостью 275 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета Константин Савинов в ходе круглого стола мэров городов Украины в рамках первого Международного форума «Инвестиционная привлекательность Украины в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и рециклинга: ECО-invest 2012».

По его словам, завод будет располагаться в Пролетарском районе города, за объездной дорогой, в 10 км от центра города. Расстояние завода до жилой зоны составит около 500 м.

К. Савинов отметил, что завод будет перерабатывать отходы и производить электрическую и тепловую энергию. При этом электроэнергию планируется продавать по «зеленому» тарифу в электросети, а за счет тепловой энергии обеспечить обогрев близлежащих жилых кварталов. Планируется, что за счет работы завода электроэнергией будут обеспечены 50 тыс. домов, а тепло получат 67 тыс. жителей города. Завод будет включать комплекс по сортировке отходов.

По его словам, завод планирует сжигать 60 тонн отходов в час.

Ожидается, что инвестиции в строительство завода окупятся за 12 лет. При этом 20% возврата инвестиций планируется за счет продажи вторичного сырья.

К. Савинов добавил, что для реализации данного проекта компания зарегистрировала в Украине юридическое лицо. Инвестор уже выкупил земельный участок и приступил к проектированию.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году шведские компании Biogasprom и Eco Energy приняли решение финансировать строительство в Донецке гигантского завода по утилизации твердых бытовых отходов мощностью до 500 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. В Донецке ежегодно образуется около 470 тыс. тонн твердых бытовых отходов. В городе существует 3 полигона и 2 сортировочные линии на полигонах.