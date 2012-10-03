Украина останется активным игроком на мировом рынке оружия - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина будет оставаться активным игроком на мировом рынке оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения 240-го центра подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины в Житомирской области.

По словам В.Януковича, сегодня украинская военная техника имеет спрос на мировом рынке, но Украина постоянно работает над усовершенствованием своей техники.

Как сказал Президент, это касается широкого спектра вооружения, начиная со стрелкового оружия.

Также он отметил, что Украина активно работает над разработкой новых самолетов.

В.Янукович выразил уверенность, что новый самолет Ан-70 будет конкурентоспособным в мире.

Также он напомнил, что Украина является государством, которое имеет опыт строительства ракетных комплексов. «Мы работаем и над этим вопросом», - сказал Президент, отметив, что существует и ряд других интересных направлений, о которых он не хотел бы говорить на широкую общественность.

Сегодня В.Янукович в Житомирской области наблюдал за экспериментальными тактическими специальными учениями со сводной тактической группой, которые прошла в рамках комплекса учений «Перспектива-2012».

В ходе учений были представлены новые разработки военной техники, которыми, по словам Президента, он остался доволен.