"Интерпайп" ввел в эксплуатацию новый электросталеплавильный комплекс

Международная трубно-колесная компания "Интерпайп" (г. Днепропетровск), ввела в промышленную эксплуатацию современный электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" ("Днепросталь") стоимостью 700 млн долл. с годовой мощностью 1 млн 320 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии электросталеплавильного комплекса «Интерпайп сталь» принял участие Президент Украины Виктор Янукович, который отметил, что за последние 40 лет это предприятие стало первым металлургическим заводом, построенным в Украине с нуля. Президент высоко оценил вклад в строительство комплекса итальянской компании Danieli.

«Реализация таких проектов – это путь к улучшению жизни наших людей. Технологии, которые позволят нам производить высококачественную конкурентную продукцию – это то, что нам сегодня нужно», - отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что современные электросталеплавильные технологии, внедренные на «Инерпайп Стали», позволят уменьшить экологическую нагрузку на днепропетровский регион. Президент выразил благодарность основателю компании «Интерпайп» Виктору Пинчуку за реализацию масштабного инвестиционного проекта.

Справка УНИАН. «Интерпайп Сталь» является ключевым проектом для «Интерпайп», призванным обеспечить трубное и колесное производство собственной стальной заготовкой. После выхода завода на проектную мощность в 2014 г. самообеспеченность заготовкой производства бесшовных труб «Интерпайп»составит 90%.

Также запуск нового электросталеплавильного комплекса позволит компании отказаться от устаревшего мартеновского способа производства стали. Это сократит энергозатраты на тонну стали больше чем в 2 раза и в 2,5 раза уменьшит выбросы вредных веществ в окружающую среду. Кроме этого расход природного газа компанией «Интерпайп» сократится на 60 млн кубометров, что соответствует недельному потреблению газа Днепропетровском.