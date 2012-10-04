Крюковский вагонзавод планирует выпустить первый дизель-поезд в конце 2013 года

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) в конце 2013 года выпустит первый дизель-поезд.

Об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

«Первый электропоезд выпустим в конце следующего года. Делать его будем в компании с серьезными партнерами, которые являются мировыми лидерами в вагоностроении. Назвать компания я вам пока не имею права. Сами, без них, мы просто не успеем так быстро произвести новый образец продукции»,- сказал В.Приходько.

Он также отметил, что в новом дизельном поезде силовая установка будет вмонтирована под днище вагона.

«Еще решаем модификацию. Это будет либо дизель от 400 до 600 киловатт и генератор. Или дизель такой же мощности и гидромеханическая трансмиссия», - сказал В.Приходько.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагонзавод увеличил объем инвестиций в модернизацию в 2012 году на треть — до 90 млн грн.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.