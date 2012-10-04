Бахтеева: Лицензия на импорт лекарств защитит украинцев от фальсификатов

Введением с 1 марта 2013 года лицензий на импорт лекарств Украина защитит свой фармацевтический рынок от фальсификатов.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявила член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, комментируя заявление премьер-министра Николая Азарова о том, что с 1 марта 2013 года в Украину будет разрешен ввоз лекарств, зарегистрированных в Украине.

«4 июля нынешнего года Верховной Радой Украины был принят закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования импорта лекарственных средств и определения термина «активный фармацевтический ингредиент». (Закон Украины от 04.07.2012 г. № 5038-VI). Это закон подписан Президентом Украины В.Януковичем 26 июля 2012 года. Согласно требованиям пункта 3 раздела I данного закона, вступающего в силу с 1 марта 2013 года, на территорию Украины будет разрешен ввоз лекарственных препаратов, зарегистрированных в Украине, при условии наличия сертификата качества серии лекарственного препарата, выданного производителем импортируемого лекарственного средства, и лицензии на импорт лекарственного средства, выдаваемой импортеру (производителю или лицу, представляющему производителя лекарственного средства на территории Украины) в порядке, установленном нашим законодательством», - напомнила Т.Бахтеева.

«На сегодня Кабинет министров Украины разрабатывает такой порядок, но уже сейчас я могу сказать, что выдаваться такая лицензия будет действительно в Украине. Сегодня импорт лекарственных средств не лицензируется. Импортеры работают по оптовой лицензии. Оптовая лицензия позволяет дистрибьютору закупать за границей импортные лекарства не только у их производителей, но и у посредников и не обязательно в стране - производителе. Это приводит к тому, что, например, белорусские препараты завозятся в Украину через Ямайку. Поэтому у нас такие цены на лекарственные средства. При оптовой лицензии оптовик не проверят происхождение этих товаров, их качество. Именно в цепочке посредников на рынок вбрасывается фальсификат. Если бы у нас было лицензирование импорта лекарственных средств отдельным видом, а не частью оптовой лицензии, то владелец лицензии на импорт обязан был бы заключать прямые контракты с производителями», - убеждена Т.Бахтеева.

По ее словам, лицензия на импорт лекарств позволит установить прямые контракты с производителем, что существенно влияет на цену препаратов.

Также лицензия исключит риск ввоза лекарственных препаратов неустановленного происхождения и фальсифицированных лекарств, поскольку приобретение лекарств у посредников станет невозможным, в цепочке поставки участвуют только производитель и импортер.

«Лицензирование импорта лекарств - это мировая практика (директива 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 6 ноября 2001 года о своде законов Сообщества в отношении лекарственных средств для человека, раздел IV). Таким образом, Европа защищает свои рынки от импортируемого фальсификата. Украина почему-то не использовала такую возможность», - резюмировала Т.Бахтеева.