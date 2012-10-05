Россия за счет бюджета будет субсидировать 20% стоимости новых самолетов

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам совещания в Ульяновске подпишет поручение сформировать консолидированный заказ на авиационную технику гражданского назначения до конца этого года и определить схему финансирования.

В.Путин попросил главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова разъяснить, какие возможные схемы для финансирования этого заказа он видит. Д.Мантуров высказал мнение о том, что 20% стоимости самолета на первом этапе будет предоставляться за счет бюджета. "Все остальное, кроме этих 20%, - за счет лизинга и кредитов", - предложил министр, передает РИА Новости.

В.Путин поручил всем заинтересованным ведомствам, в частности Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития, тщательно проработать этот вопрос, а также обсудить его с банковским сообществом.

"С банками обязательно надо проработать, чтобы они на сверхприбыли не рассчитывали", - сказал он. "Потому что здесь будет устойчивое финансирование и устойчивый возврат", - пояснил президент.

По словам Д.Мантурова, до 2018 года планируется закупить около 100 новых самолетов. "Давайте это предложение сформулируем в поручение, чтобы это на бумагу было положено: сформулировать консолидированный заказ до конца этого года и определить схему финансирования", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что только единый госзаказ на отечественные гражданские и транспортные самолеты даст возможность запуска серийного производства этих машин.

В настоящее время значительная часть парка самолетов транспортной, санитарной, пожарной авиации устарела.

"Устарела и морально, и технически, и физически. До 2018 года в общей сложности предстоит списать порядка 80 машин", - сказал В.Путин.

Именно поэтому, подчеркнул он, сейчас нужно четко спланировать программу обновления авиапарка на перспективу: какие самолеты, какого класса и в каком количестве будут нужны стране.

Как сообщал УНИАН, Украина совместно с Россией реализует несколько проектов по производству самолетов линейки «Ан». В частности, Ан-148/Ан-158, Ан-140, также идут работы по началу серийного производства самолетов Ан-70 и Ан-124.