Россия будет закупать Ан-148 для органов власти

Украинско-российский Ан-148 будет закупаться для органов власти России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом руководитель Администрации президента России Сергей Иванов сообщил накануне журналистам в Ульяновской области по окончании совещания «О формировании консолидированного заказа на гражданские и транспортные самолёты отечественного производства на период до 2020 года».

«Говорилось о крупном госзаказе на другие самолёты, такие как «Ту-204СМ», «Ту-214», «Ан-148», «Сухой Суперджет», которые тоже нужны всем не только силовым структурам, но и государственным структурам. И такие заказы, конечно, послужат серьёзным подспорьем для выхода на серийное производство всех этих новых российских самолётов», - сказал С.Иванов.

В свою очередь, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что российской промышленностью освоен выпуск целого ряда современных воздушных судов, в первую очередь «Сухой Суперджет», «Ан-148», «Ил-96», «Ту-204СМ» и ряд других модификаций.

«Расчёты показывают, что экономия в стоимости владения, например, между «Ан-148» и «Ту-134», либо «Ту-204» и «Ту-154» составляет примерно от 20 до 30 млн рублей в год. (от 660 до 1 млн. долл.)», - сказал Д.Мантуров.

При этом он отметил, что в силу своей моральной и физической изношенности, низкой топливной эффективности старые самолеты требуют значительных средств на эксплуатацию, обслуживание и последующий ремонт.

«Сейчас основная задача для предприятий ОАК и в целом отрасли – это обеспечение серийности и освоенных уже моделей, и тех, которые сейчас запускаются в серию. Это должно привести в первую очередь к снижению издержек и к увеличению производительности труда на предприятиях», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь сообщил, что Украина и Россия изучают возможность строительства в Воронеже новой технологической линии для производства Ан-148.

Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.