Украина продлила действие антидемпинговой пошлины на импорт ламп накаливания из Китая

Украина продлила действие 74,63%-ной антидемпинговой пошлины на импорт электрических ламп накаливания общего назначения из Китайской Народной Республики (КНР) до принятия решения по пересмотру указанных мер. Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Сообщается, что 3 октября т.г. комиссия рассмотрела требование предприятия «Искра» о пересмотре антидемпинговых мер относительно импорта в Украину электрических ламп накаливания производства Китая в связи с окончанием срока их действия. Комиссия установила, что прекращение антидемипинговых мер вероятно приведет к возобновлению демпинга и ущербу.

В связи с этим комиссия приняла решение о пересмотре антидемпинговых мер относительно импорта ламп из Китая и продлила действие принятых ранее мер до принятия окончательного решения.

Уточняется, что антидемпинговые меры касаются электрических ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением свыше 100 В.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2007 года Украина продлила на пять лет действие 74,63%-ной антидемпинговой пошлины на импорт в страну электроламп накаливания общего назначения из Китайской Народной Республики.

Напомним, расследование в отношении импорта ламп накаливания из Китая (мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт) было возбуждено по результатам рассмотрения жалобы предприятия "Искра" от 5 августа 2005 года. Согласно данным, указанным в жалобе, Китай в 2004 году экспортировал в Украину лампы по ценам, которые на 5,26% ниже действующих на внутреннем рынке страны-экспортера, а из Белоруссии – на 33,3%.

При этом производство отечественной аналогичной продукции сократилось на 3%, а доля внутреннего рынка, которую занимали украинские предприятия, - на 8,86%.

Справка УНИАН. ПАО "Искра" является крупнейшим в Украине производителем ламп накаливания, выпуская более 280 видов ламп специального и общего назначения, кварцево-галогенные, лампы-фары, миниатюрные и автомобильные, компактные люминесцентные, натриевые и ртутные лампы.