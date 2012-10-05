Возбуждено антидемпинговое расследование по импорту суспензионного поливинилхлорида из США

Украина возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину поливинилхлорида суспензионного происхождением из США. Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Сообщается, что 10 сентября т.г. комиссия рассмотрела жалобу компании «Карпатнефтехим» и приняла решение о возбуждении расследования.

В жалобе сообщается, что на протяжении 3-го квартала 2011г. - 2-го квартала 2012г. цена импорта поливинилхлорида суспензионного в Украину из США была ниже цены его продажи на внутреннем рынке США, что дает основания считать такой импорт демпинговым. Объем импорта из США вырос на 93,1%, удельный вес такого импорта вырос в потреблении в Украине на 131%, в производстве заявителя на 77%.

При этом показатели деятельности заявителя ухудшились: сократились объемы продаж на внутреннем рынке на 38,4%, занятость на предприятии — на 15,7% и доля заявителя на рынке Украины сократилась на 26,4%.

Как сообщал УНИАН. ООО «Карпатнефтехим» отмечает, что сложной сегодня является ситуация на мировом рынке нефтехимической продукции, где наблюдается падение цен на отдельные ее виды, в том числе и поливинилхлорид суспензионный, который в настоящее время является основным продуктом «Карпатнефтехима».

Справка УНИАН. ПАО «Карпатнефтехим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создано в 2004 году. Основателями являются ЗАО «ЛУКОР» (г. Калуш, Ивано-Франковская область) и компания «LUKOIL Chemical B. V.», зарегистрированная Торгово-промышленной палатой в Амстердаме (Нидерланды).

Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.