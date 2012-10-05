Остановка производства легковиков «Богданом» будет краткосрочной — эксперт

Остановка производства легковых автомобилей корпорацией «Богдан» вызвана, в первую очередь, желанием компании добиться государственной поддержки, а не реальным отсутствием спроса, считает аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Роман Дмитренко.

«Мы считаем, что остановка производства будет краткосрочной и, скорее, вызвана желанием добиться государственной поддержки автомобилестроения, чем полным отсутствием реального спроса», - сообщил Р.Дмитренко.

По его словам, введенный Россией утилизационный сбор с импортных автомобилей увеличивает стоимость автомобилей «Богдан» на российском рынке на 10% и едва ли может привести к 100% падению спроса на них в первый же месяц. Кроме того, подчеркнул аналитик, значительную часть затрат автопроизводителя составляют фиксированные затраты, в том числе процентные платежи по кредитам - около 55 млн грн за квартал, которые завод несет даже в случае полной остановки.

Как сообщал УНИАН, на Черкасском автомобилестроительном заводе корпорации "Богдан" в сентябре текущего года не было выпущено ни одного легкового автомобиля, в то время как в сентябре прошлого года было выпущено 2,3 тыс. В сентябре корпорацией был произведен 1 автобус и 26 коммерческих автомобилей (77 автобусов и 75 коммерческих авто в сентябре 2011 г.)

Справка УНИАН. С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).