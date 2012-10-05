Fitch подтвердило рейтинги Ferrexpo

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте горно-рудной компании Ferrexpo, владеющей крупнейшим в Украине Полтавским горно-обогатительным комбинатом, на уровне «B» со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Рейтинг гарантированного выпуска облигаций Ferrexpo также подтвержден агентством на уровне «В», а рейтинг возвратности активов (Recovery Rating) на уровне RR4.

Рейтинги Ferrexpo ограничены суверенным рейтингом Украины на уровне «B»/Стабильный, сообщает рейтинговое агентство, в связи с чем корректировка суверенного рейтинга может привести к изменению рейтинга компании.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 10 миллионов тонн в год. Основными потребителями продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона).

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В первом полугодии 2012 года Ferrexpo сократила чистую прибыль до 145,6 млн долларов с 293,9 млн долларов за аналогичный период 2011 года.