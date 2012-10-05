Цены производителей промпродукции выросли на 0,2%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в сентябре по сравнению с августом 2012 года составил 0,2%, с декабрем 2011 года – рост 3,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с сентябрем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 0,3%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в сентябре против августа выросли на 0,2%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 0,2%, в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,3%. При этом в добыче нефти и природного газа цены не изменились.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,6%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,6%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в сентябре против августа выросли на 1,2%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного - на 1,2%, мяса и мясных продуктов — на 0,5%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 0,1%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий цены выросли на 0,3%.

По данным Госстата, рост цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в сентябре против августа составил 1,2%, в химическом производстве - 0,9%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 0,9%. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий выросли всего на 0,1%, в производстве транспортных средств и оборудования - на 0,3%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 0,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции августе по сравнению с июлем 2012 года составил 0,5%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.