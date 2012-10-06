Азаров обещает возобновить работу предприятий в селах

Правительство намерено создать условия для возобновления работы или организации новых предприятий в селах, где ранее по различным причинам предприятия были ликвидированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«В правительстве разрабатывается сейчас программа, цель которой создать условия для размещения в таких населенных пунктах предприятий, которые могли бы предоставить рабочие места для живущих там людей”, - написал Н.Азаров.

Он отметил, что государство будет создавать условия для создания и развития таких предприятий.

«И здесь не только нужны налоговые каникулы, здесь необходимо выделение площадей, подведение сетей, и все это государство могло бы взять на себя. Этому способствует также реализация инвестиционных проектов, которые сейчас разрабатываются местными органами власти, и задачами которых является привлечение инвестиций для развития множества наших населенных пунктов», - сообщил премьер-министр.