«Укроборонпрому» угрожают судом

Концерну «Укроборонпром» грозит судебное разбирательство за невыплату американскому посреднику комиссионных при выполнении контрактов на поставку вооружений, сообщает ZN.UA.

В распоряжении издания имеется письмо от 7 сентября 2012 года, направленное в адрес руководителя концерна «Укроборонпром» Сергея Громова представителем компании-посредника Петером Шнуром. В письме содержится претензия на выплату украинской стороной комиссионных (речь идет о части более 120 млн долларов, уже перечисленных кому-то на счета в швейцарских банках, но так и не дошедших до официального посредника).

В письме Громову посредник дает десять рабочих дней для перечисления денег и предупреждает: если этого не произойдет, то украинской стороне придется отвечать в судебном порядке.

Напомним, ранее суд США вынес приговор по выплате техасскому бизнесмену Говарду Лоури 61 млн 750 тыс. долларов от украинско-американских брокеров, которые решили не платить ему комиссионные за участие в сделке с Ираком по поставкам вооружений.

Сейчас еще один посредник, не получивший комиссионных, выставил свои требования к «Укрспецэкспорту» документально.

В случае невыплаты средств посреднический контракт предусматривает обращение в американские и швейцарские суды. В результате ущерб американской компании придется возмещать правительству Украины, то есть простым налогоплательщикам.