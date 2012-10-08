Украина передала Индии очередную партию модернизированных Ан-32

Украина передала Индии четвертую партию из 5 транспортных самолетов Ан-32, отремонтированных и модернизированных по заказу индийских ВВС.

Сообщение об этом размещено на сайте государственной компании «Укрспецэкспорт».

По информации «Укрспецэкспорта», церемония передачи самолетов заказчику состоялась 4 октября в Киеве на государственном предприятии «Завод №410 Гражданской авиации».

В госкомпании также напомнили, что первая партия из 5 модернизированных Ан-32 была отправлена в Индию в мае 2011 года, вторая - в сентябре 2011 года, третья - в марте текущего года.

Как сообщал ранее УНИАН, 27 сентября в ходе Международного авиационно-космического салона «Авиасвит-ХХІ» генеральный директор «Завода №410 Гражданской авиации» Сергей Подреза отметил, что после передачи 4 октября очередных 5 самолетов индийским ВВС общее количество отремонтированных и модернизированных в Украине Ан-32 в рамках индийского заказа составит 20 штук.

«Экватор заказа пройден. Всего в Украине будет отремонтировано 40 самолетов Ан-32 ВВС Индии. Сроки контракта выполняются согласно изначально установленным. В течение следующих трех лет мы завершим ремонт еще 20 самолетов», - сказал он.

Справка УНИАН. 15 июня 2009 года Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» и Министерство обороны Индии договорились о модернизации и ремонте принадлежащих ВВС Индии 105 самолетов Ан-32; главным исполнителем работ является ГП «Антонов».

Срок реализации контракта составляет 5 лет, а его общая стоимость составит около 450 млн долларов.