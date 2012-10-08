В Виннице из-за "минирования" завода «Аналог» были эвакуированы более тысячи человек

В Виннице из-за сообщения о взрывчатке с завода «Аналог» было эвакуировано более тысячи человек.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, сегодня в 11.30 по телефону спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в помещении завода «Аналог» заложена взрывчатка.

На место происшествия прибыли работники службы оперативного реагирования милиции, МЧС, «скорая помощь». Из девятиэтажного и трехэтажного зданий завода было эвакуировано более 1000 человек. Около полусотни автомобилей, которые находились на автопарковке «Аналога», отогнали на безопасное расстояние.

Работники взрывотехнической службы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД в течение двух с половиной часов обследовали все помещения завода. К поискам взрывчатки привлекли кинологическую службу милиции, однако специалисты ничего опасного не нашли. Когда правоохранительные органы убедились, что опасности нет, люди вернулись на свои рабочие места.

По данному факту работники милиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Устанавливается личность сообщившего о "заминировании" и сумма ущерба, причиненного спасательным службам. Работникам милиции известно, что человек звонил из таксофона, расположенного на трамвайной остановке неподалеку от завода.

За ложное сообщение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.