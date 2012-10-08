В Запорожье из-за порыва шламопровода «Запорожстали» подтоплено 25 частных домов

В Запорожье в результате порыва шламопровода ОАО «Запорожсталь» подтоплено 25 частных домов.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГТУ МЧС в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило спасателям сегодня около 12-00.

«На место происшествия выехали 7 единиц техники и 30 спасателей, и уже в 12-40 началась откачка и отвод воды с территории, оказавшихся подтопленными в результате порыва, 25 частных дворов», - сообщили в МЧС.

На ОАО «Запорожсталь» факт порыва шламопровода, приведшего к подтоплению частных домовладений подтвердили, отметив, что «на данный на месте происшествия работают и представители ОАО «Запорожсталь» и ситуация находится под контролем». На предприятии также сообщают, что в настоящее время течь ликвидирована.

Официальной информации о том, повлияло ли происшествие на технологический процесс предприятия, на данный момент нет.