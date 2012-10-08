«УкрАВТО» купит часть «Евроасистанс»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение крупнейшему отечественному автопроизводителю «Украинской автомобильной корпорации» («УкрАВТО») на покупку части уставного капитала компании «Евроасистанс», сообщает пресс-служба ведомства.

«Выдано разрешение ПАО «Украинская автомобильная корпорация» (г.Киев) на приобретение части в уставном капитале ООО «Евроасистанс», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления товарищества», - говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Справка УНИАН. Компания «Евроасистанс» основана в 2006 году, является универсальной ассистирующей структурой, предоставляющей максимальный спектр услуг для страховых компаний и других потенциальных потребителей - корпоративных клиентов, включая услуги call-center для страховых компаний на рынке Украины и для сервисных компаний за пределами Украины.

Корпорация «УкрАВТО», которая контролируется народным депутатом Тариэлом Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины. Чистая прибыль корпорации в 2011 году составила 128,426 млн грн.