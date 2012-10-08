«Укртранслизинг» увеличил уставной капитал Керченского стрелочного завода
Крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг «Лизинговая компания «Укртранслизинг» увеличила уставной капитал «Керченского стрелочного завод» путем внесения части акций предприятия «Керченский металлургический комбинат».
Как сообщили УНИАН в «Укртранслизинге», согласно решению Наблюдательного совета «Укртранслизинга», принятому 7 сентября 2012 года, в уставной капитал стрелочного завода были внесены 19273427 акций на сумму 13,041 млн грн, что составляет 17,72% уставного капитала меткомбината.
Пакет акций перешел в уставной капитал предприятия 4 октября.
Кроме того, в «Укртранслизинге» сообщили, что объем инвестиций в развитие и модернизацию Керченского стрелочного завода в I полугодии 2012 года составил 4,2 млн грн, а по итогам 2011 года - более 17 млн грн.
«Одними из основных потребителей продукции предприятия являются украинские железные дороги и крупные промышленные предприятия, в основном, металлургические заводы и ГОКи. При этом стратегия развития предприятия предусматривает активное расширение рынков сбыта Керченского стрелочного завода», - говорится в сообщении «Укртранслизинга».
Напомним, в конце 2011 года «Укртранслизинг» внес в уставной капитал «Керченского стрелочного завода» 18024096 акций «Керченского металлургического комбината» на сумму 12,557 млн грн, что составляет 16,57% его уставного капитала.
Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» — крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники. Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» — 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины - 44,36% акций, корпорация «Межрегиональный Промышленный Союз» — 2,3267 % акций, а также физические лица.
По итогам 2011 года «Укртранслизинг» увеличил чистую прибыль на 34,5% по сравнению с 2010 годом — до 27 млн грн.
ООО «Керченский стрелочный завод» - предприятие с полным производственным циклом, специализирующееся на выпуске современных конструкций верхнего строения пути (стрелочные переводы) и литейной продукции (в том числе вагонное литье). 100% уставного капитала ООО «Керченский стрелочный завод» принадлежит ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг». На данный момент уставной капитал ООО «Керченский стрелочный завод» составляет более 92 млн грн.
ПАО «Керченский металлургический комбинат» - производственный комплекс, специализирующийся на выпуске стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта.