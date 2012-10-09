«Днепроспецсталь» готовится сократить до 25% сотрудников

Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина до 1 декабря 2012 года может сократить до 25% сотрудников в связи с общим снижением спроса на продукцию и спадом объема производства до 12-13 тыс. тонн в месяц.

«Во избежание полной остановки предприятия руководством ПАО «Днепроспецсталь» было принято решение о приведении штатной численности в соответствие с фактической загрузкой производственных мощностей. До 1 декабря 2012 года количество высвобожденных работников может составить около 25% численности персонала предприятия», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на сегодняшний день сокращение персонала не происходит. Работников, чьи должности будут сокращены при оптимизации штатной численности, знакомят с приказами.

Как отмечают на предприятии, условиями сохранения численности штата являются полное возмещение государством НДС, снижение тарифов на электроэнергию и природный газ, а также рост портфеля рентабельных заказов объемом до 20 тыс. тонн товара.

Действующими мерами по снижению расходов в компании называют ведение переговоров о заключении новых долгосрочных контрактов, экономию всех видов используемых в производстве ресурсов, а также сокращение административных расходов.

Как сообщал УНИАН, к началу августа текущего года задолженность государства по возмещению НДС перед ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» (г. Запорожье) превысила 255 млн грн, в результате чего завод был вынужден начать сокращение сотрудников.

Государственная налоговая служба Украины в августе отмечала, что «Днепроспецстали» в течение 2011-2012 годов было возмещено НДС на сумму 291,7 млн грн, в т.ч. в автоматическом режиме - 187 млн грн. По информации ГНСУ, к августу предприятию был не возмещен НДС в размере 81,9 млн грн за период март-июнь 2012 года, из которых 23,3 млн грн за июнь находились в стадии проверки.

Как сообщили в компании «Днепроспецсталь» в начале сентября, в ходе переговоров стороны нашли компромиссное решение в вопросе задержки возмещения НДС заводу.

Напомним, по итогам января-августа 2012 года электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина сократил производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 16% до 160 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» производит продукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в том числе изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных легированных и углеродистых сталей. Реализует продукцию в 60 стран мира.