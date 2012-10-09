Coal Energy снижает производственные планы на ближайшие годы

Холдинговая угледобывающая компания Coal Energy, владеющая десятью шахтами в Украине, заявляет о снижении долгосрочных целей производства, говорится в отчете компании.

Coal Energy предполагает, что добыча угля в 2012/13 финансовом году составит 2,2 млн тонн; в 2013/14 — 2,9 млн тонн; в 2014/15 — 3,4 млн тонн; в 2015/2016 — 3,8 млн тонн.

Ранее компания объявляла о планах к 2016 году увеличить добычу угля до 4,8 млн тонн, говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что данные прогнозы формируются на фоне общего замедления темпов роста экономики в Европе и Китае.

«Снижение спроса оказывает негативное давление на цены, поэтому мы решили настроить наше производство так, чтобы оставаться прибыльными и сохранить запасы угля под контролем», - сказал президент Coal Energy Виктор Вишневецкий.

Справка УНИАН. Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.

В июле 2011 года Coal Energy продала инвесторам на Варшавской фондовой бирже 25% своих акций за 80 млн долларов.

Контрольный пакет принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.