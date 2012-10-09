Производство легковых автомобилей в Украине за 9 месяцев сократилось на 23,5%

Производство легковых автомобилей в Украине за 9 месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 23,5% - до 54 949 единиц, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Согласно оперативным данным ассоциации, производство коммерческих автомобилей за 9 месяцев текущего года против 9 месяцев 2011 года увеличилось на 2,7% - до 2 551 единицы, производство автобусов сократилось на 2,9% - до 2 497 единиц.

Общее производство автотранспортных средств, по оперативным данным «Укравтопрома», за указанный период составило 59 997 единиц, что на 22% меньше прошлогоднего показателя.

В сентябре текущего года в Украине было произведено 6 179 единиц автотранспортных средств, что на 36,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом выпуск легковых автомобилей в течение прошлого месяца снизился на 36,3% и составил 5 723 единицы, выпуск коммерческих автомобилей упал на 35,9% - до 196 единиц, выпуск автобусов - на 48,5% - до 260 единиц.

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

Напомним, правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).