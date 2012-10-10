Ferrexpo за 9 месяцев увеличила производство окатышей на 3,1%

Горно-рудная компания Ferrexpo plc - основной акционер Полтавского горно-обогатительного комбината - по итогам января-сентября увеличила производство окатышей из собственного сырья до 6,934 млн тонн окатышей, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщается в официальном отчете компании.

В третьем квартале 2012 года компания увеличила выпуск окатышей из собственного сырья до 2,371 млн тонн, что на 2,8% больше показателя второго квартала текущего года.

Общее производство окатышей, включая продукцию, произведенную из стороннего сырья, в январе-сентябре 2012 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,4% до 7,156 млн тонн.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35% - до 574,9 млн долларов.