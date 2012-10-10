Метпредприятия сократили среднесуточное производство проката почти на 10%

За 8 суток октября 2012 года среднесуточное производство проката на металлургических предприятиях Украины сократилось по сравнению с сентябрем на 9,7% - до 69 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным обїединения, среднесуточное производство стали с начала октября т. г. сократилось на 7,5% - до 79,6 тыс. тонн, производство чугуна - на 2,4% - до 74 тыс. тонн.

По состоянию на 1 октября на метпредприятиях в работе находилось 24 из 36 доменных печей (67%), 17 из 21 конвертера (81%), 11 из 16 мартеновских печей (69%) и 6 из 15 электропечей (40%).

По информации «Металлургпрома», в сентябре 2012 года металлургическая отрасль Украины сократила производство проката относительно августа на 3,2% - до 2,292 млн тонн, стали - на 1,6% - до 2,583 млн тонн, чугуна - на 0,09% - до 2,275 млн тонн.

За январь-сентябрь метпредприятия сократили производство чугуна относительно аналогичного периода 2011 года на 1% - до 21,358 млн тонн, стали — на 6% - до 24,592 млн тонн, металлопроката — на 8% - до 21,967 млн тонн.