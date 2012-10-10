КБ «Южное» и Академия наук подписали соглашение о сотрудничестве

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К.Янгеля» и Академия наук Украины подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области создания и развития ракетно-космической техники в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня, 10 октября, в Киеве.

Комментируя событие, президент Национальной академии наук Борис Патон отметил, что производство новой техники традиционно сопровождается тесной производственной кооперацией. «Основы сотрудничества в ракетно-космической отрасли были заложены еще лично Янгелем (Михаил Кузьмич Янгель — выдающийся советский конструктор ракетно-космических комплексов. – УНИАН). И именно от общей работы зависит будущее всей отрасли», - сказал на церемонии подписания Б.Патон.

Основными направлениями сотрудничества стороны назвали создание и использование спутниковых систем, создание систем и алгоритмов управления ракетно-космическими аппаратами по новым принципам, исследования в сфере технологического производства ракетоносителей, космических аппаратов и новых материалов, создание нового топлива и материалов для твердотопливных ракетных двигателей и бортовых источников питания, а также разработка экономической модели инновационного развития предприятий отрасли. Перечень работ расписан до 2017 года.

КБ «Южное» определено ключевым предприятием отрасли – подписантом соглашения. «В числе приоритетных мы рассматриваем четыре направления деятельности – создание и развитие ракетоносителей и пусковых систем, разработка жидкотопливных двигателей, создание новых космических аппаратов и разработка национального ракетно-реактивного вооружения», - рассказал генеральный конструктор – генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев.

Кроме того, по его словам, КБ уделяет большое внимание работам по очищению низких орбит и околоземной орбиты от космического мусора и радиоактивных отходов с последующим их выведением в далекий космос.

Справка УНИАН. ГП КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющим передовыми технологиями и участвующим в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». По официальным данным, до 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.