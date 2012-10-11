Подконтрольные Ахметову компании снова стали лидерами Индекса прозрачности

Материнская компания группы СКМ вместе с входящими в группу холдингами ДТЭК и «Метинвест» стали лидерами Индекса прозрачности компаний Украины 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, Индекс прозрачности компаний (второй по счету) был представлен в четверг Центром «Развитие корпоративной социальной ответственности».

В десятку лидеров также вошли такие компании, как «Арселлор Миттал», «Киевстар», «Интерпайп», «Галнафтогаз», «Днепроспецсталь», «Метро кеш енд кери» и «МТС». Всего в исследовании приняли участие ТОП-100 компаний по версии «Инвест-газеты».

По словам авторов исследования, индекс разработан на основе аналогичного индекса Beyond Business (Израиль), который ежемесячно оценивает прозрачность 25 крупнейших компаний в разных странах, включая США и страны Евросоюза. По итогам таких оценок формируется глобальный индекс прозрачности компаний, в который в этом году вошел лидер украинского индекса – компания СКМ (30-е место в глобальном рейтинге).

Глава правления Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» Марина Сапрыкина рассказала, что объектом оценки выступает веб-сайт компаний, как отражение корпоративной активности в целом. Оценивается качество нефинансовой отчетности, прозрачность контента сайтов, доступность сайтов (легкость поиска) и простота навигации. Кроме того, в оценку входят предлагаемые материалы антикоррупционной политики, уровень диалога со стейкхолдерами, вопросы защиты окружающей среды, отношения с персоналом, раскрытие бизнес-профиля и стратегии. Новшеством нынешнего индекса, по словам М.Сапрыкиной, является прямая оценка мини-сайтов или разделов сайта, посвященных непосредственно корпоративной социальной активности компаний.

В результате, в этом году наивысший оценочный бал получила подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову компания СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) – 147 баллов (73% прозрачности), самый низкий бал получила компания по производству продуктов питания «Джей Ти Интернешнл Украина» – 3 балла (1% прозрачности). По словам М.Сапрыкиной, общий состав первой десятки лидеров индекса по сравнению с прошлым годом, практически не изменился. В секторальном разрезе лидерами индекса снова стали телекоммуникационные и энергетические компании. При этом средний индекс прозрачности всех компаний – участниц индекса уменьшился и составил всего 14% (в прошлом году – 20,5%).

Справка УНИАН. Индекс прозрачности компаний Украины впервые был представлен в 2011 году. Он составляется в рамках проекта «Объединяемся ради реформ» (UNITER), финансирование которого осуществляет Агентство США по международному развитию USAID. По словам авторов индекса, он является максимально объективной оценкой, лишенной любой заангажированности.