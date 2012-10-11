Подконтрольные Ахметову компании снова стали лидерами Индекса прозрачности

13:40, 11 октября 2012
Промышленность
1
Ринат Ахметов

Материнская компания группы СКМ вместе с входящими в группу холдингами ДТЭК и «Метинвест» стали лидерами Индекса прозрачности компаний Украины 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, Индекс прозрачности компаний (второй по счету) был представлен в четверг Центром «Развитие корпоративной социальной ответственности».

В десятку лидеров также вошли такие компании, как «Арселлор Миттал», «Киевстар», «Интерпайп», «Галнафтогаз», «Днепроспецсталь», «Метро кеш енд кери» и «МТС». Всего в исследовании приняли участие ТОП-100 компаний по версии «Инвест-газеты».

По словам авторов исследования, индекс разработан на основе аналогичного индекса Beyond Business (Израиль), который ежемесячно оценивает прозрачность 25 крупнейших компаний в разных странах, включая США и страны Евросоюза. По итогам таких оценок формируется глобальный индекс прозрачности компаний, в который в этом году вошел лидер украинского индекса – компания СКМ (30-е место в глобальном рейтинге).

Глава правления Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» Марина Сапрыкина рассказала, что объектом оценки выступает веб-сайт компаний, как отражение корпоративной активности в целом. Оценивается качество нефинансовой отчетности, прозрачность контента сайтов, доступность сайтов (легкость поиска) и простота навигации. Кроме того, в оценку входят предлагаемые материалы антикоррупционной политики, уровень диалога со стейкхолдерами, вопросы защиты окружающей среды, отношения с персоналом, раскрытие бизнес-профиля и стратегии. Новшеством нынешнего индекса, по словам М.Сапрыкиной, является прямая оценка мини-сайтов или разделов сайта, посвященных непосредственно корпоративной социальной активности компаний.

В результате, в этом году наивысший оценочный бал получила подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову компания СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) – 147 баллов (73% прозрачности), самый низкий бал получила компания по производству продуктов питания «Джей Ти Интернешнл Украина» – 3 балла (1% прозрачности). По словам М.Сапрыкиной, общий состав первой десятки лидеров индекса по сравнению с прошлым годом, практически не изменился. В секторальном разрезе лидерами индекса снова стали телекоммуникационные и энергетические компании. При этом средний индекс прозрачности всех компаний – участниц индекса уменьшился и составил всего 14% (в прошлом году – 20,5%).

Справка УНИАН. Индекс прозрачности компаний Украины впервые был представлен в 2011 году. Он составляется в рамках проекта «Объединяемся ради реформ» (UNITER), финансирование которого осуществляет Агентство США по международному развитию USAID. По словам авторов индекса, он является максимально объективной оценкой, лишенной любой заангажированности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter