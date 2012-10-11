Янукович видит перспективы развития судостроения в «творческом подходе»

Президент Украины Виктор Янукович видит перспективы развития отечественного судостроения «в творческом подходе и применении современных технологий».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в четверг, 11 октября, во время рабочей поездки в Херсонскую область на совещании, где рассматривались вопросы социально-экономического развития данного региона.

«До того времени, пока подход к судостроению не стал творческим, мы имели проблемы в этой отрасли. Проходимцы уничтожали предприятия и издевались над людьми. Сейчас пришли новые хозяева и ситуация изменилась, предприятия заработали. В частности, Новинский и другие. Мы применили известную в мире систему государственно-предпринимательского партнерства, где каждый берет на себя обязательства и выполняет их. И мы получили результаты», - сказал Президент.

Также В.Янукович подчеркнул, что украинские судостроительные предприятия в своем развитии должны ориентироваться на новые технологии, которые существуют в мировом судостроении.

Президент отметил, что государство будет способствовать развитию этой отрасли.

судостроительной промышленности».

Напомним, ранее В.Янукович заявлял, что решение проблем отечественного судостроения является первостепенной задачей, и он будет сурово следить за ее выполнением.

По его словам, с целью поддержки судостроения принята государственная целевая оборонная программа строительства кораблей класса «корвет», а также парламентом принят закон о проведении всеукраинского эксперимента о государственной поддержке судостроительной промышленности.

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года Верховная Рада приняла в целом Закон «О проведении экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности».