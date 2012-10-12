Металлурги увеличили импорт железорудного сырья на 79%

За 9 месяцев текущего года метпредприятия Украины увеличили относительно аналогичного периода 2011 г. импорт железорудного сырья (ЖРС) на 79% - до более 1,841 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

В частности, из Российской Федерации импортировали за указанный период железорудное сырье: Алчевский меткомбинат (около 1,339 млн тонн), Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (195,2 тыс. тонн).меткомбинат им.Ильича (123,2 тыс. тонн), меткомбинат «Азовсталь» (115,8 тыс. тонн), «Запорожсталь» (61,2 тыс. тонн). Другие метпредприятия Украины завезли по импорту 7,3 тыс. тонн ЖРС.

По данным «Укррудпрома», за 9 месяцев 2012 г. украинские горнодобывающие предприятия реализовали 52,321 млн тонн продукции – на 1,9% меньше аналогичного периода прошлого года. На экспорт отгружено 26,467 млн тонн железорудной продукции, что на 5,6% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 8,5%,- до 25,854 млн тонн. В частности, поставки металлургическим предприятиям снизились на 8,7% - до 25,200 млн тонн.

По данным «Укррудпрома», на 1 октября 2012 г. на складах предприятий ассоциации накопилось более 1,194 млн тонн железорудной продукции. С начала года объемы остатков на складах в целом сократились на 10,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине объемы производства железной руды за 9 месяцев 2012 г выросли на 1%, или на 492 тыс. тонн - до 59,915 млн тонн.

Производство железорудного концентрата увеличилось также на 1%, или на 614 тыс. тонн, - до 49,64 млн тонн.

Производство агломерата выросло на 3% (на 875 тыс. тонн) - до 32,162 млн тонн. Производство окатышей за январь-сентябрь увеличилось на 5%, или 810 тыс. тонн, - до 17,106 млн тонн.