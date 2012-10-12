"АвтоКрАЗ" в январе-сентябре уменьшил производство автомобилей на 10,7%

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл) в январе-сентябре 2012 года уменьшило объем производства автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 10,7%, или на 79 автомобилей до 657 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии сообщил начальник управления экономики горисполкома Кременчуга Николай Здойма.

По его словам, в сентябре "АвтоКрАЗ" уменьшил производство в связи с введением Россией утилизационного сбора на украинские грузовики.

«Из-за этого наши машины подорожали. Завод снизил объем их производства», - сказал Н.Здойма.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, который, по мнению экспертов, может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2011 году увеличило промпроизводство на 7% произведя 1071 единиц автомобилей и сборочных автокомплектов.