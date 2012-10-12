«Лугансктепловоз» за 9 месяцев увеличил производство тепловозных секций на 4%

Публичное акционерное общество «Лугансктепловоз» за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличило объем производства тепловозных секций на 4,1% – до 110 единиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в целом, по итогам девяти месяцев текущего года выпуск товарной продукции превысил 1,2 млрд грн.

В частности, цехами предприятия изготовлено 108 тепловозных секций для Российских железных дорог (из них 2 – нового тепловоза 2ТЭ116УД), а также 2 состава дизель-поезда ДЭЛ02 для «Укрзализныци». Кроме того, произведены запасные части для локомотивов, комплектующие узлы и агрегаты, выполнены другие работы.

По словам генерального директора ПАО «Лугансктепловоз» Павла Цеснека, в октябре заводу предстоит отправить заказчику 20 секций тепловоза 2ТЭ116У. Это больше, чем выпускали в каждом из предыдущих месяцев. Кроме того, должны быть сданы представителям Донецкой и Львовской железных дорог 5-й и 6-й составы дизель-поезда ДЭЛ-02.

По прогнозам специалистов, на конец года на предприятии будет произведено 154 тепловозных секции (по итогам 2011 года – 110) и 6 вагонов дизель-поездов.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».