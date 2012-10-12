Fitch присвоило «Донецкстали» долгосрочные РДЭ на уровне «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Fintest Trading Co Limited (Кипр), холдинговой компании группы «Донецксталь», долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B», говорится в сообщении рейтингового агентства.

Согласно сообщению, прогноз по рейтингам «стабильный».

Также указывается, что Fitch присвоило компании долгосрочный национальный рейтинг «AA(ukr)» со «стабильным» прогнозом.

Рейтинговое агентство отмечает, что рейтинги Fintest не сдерживаются страновым потолком Украины, поэтому в случае повышения странового потолка не последует автоматического повышения РДЭ компании.

«Стабильный» прогноз подкрепляется ожиданиями агентства, что Fintest будет иметь положительный свободный денежный поток в среднесрочной перспективе.

Факторы, сдерживающие рейтинги компании, включают ограниченную географическую диверсификацию, поскольку ее операционные активы расположены в Украине. По мнению Fitch, это предполагает политические, деловые и регулятивные риски выше среднего уровня. Концентрация добычи угля у компании на одном угольном месторождении делает ее подверженной дополнительным операционным рискам. Fintest эксплуатирует два независимо работающих шахтных ствола, что сглаживает риск полного прекращения добычи угля в случае технических аварий.

Согласно ожиданиям Fitch по базовому сценарию, компания будет иметь маржу EBITDAR в 14% в 2012 г., 16% в 2013 г. и 17% в 2014 г. (2011 г.: 19,7%). Снижение прибыльности в 2012 г. объясняется неблагоприятной ценовой динамикой для горнодобывающих компаний.

Текущая позиция ликвидности у компании рассматривается Fitch как приемлемая. «В то же время пиковый уровень погашений долга в 2014 г. в размере более 450 млн долл. не будет покрываться ожидаемым свободным денежным потоком компании в 80 млн долл. Как следствие, потребуется рефинансирование», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Донецксталь» - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.

«Донецксталь» в январе-июне 2012 года сократил чистую прибыль до 555,3 млн грн c 872,1 млн грн за аналогичный период 2011 года.

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