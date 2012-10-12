Крюковский ВСЗ в январе-сентябре увеличил выпуск грузовых вагонов на 4%

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил выпуск грузовых вагонов на 3,9% - до 8600 шт.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Согласно сообщению, в январе-сентябре предприятие увеличило выпуск пассажирских вагонов в 10,4 раза — до 52 единиц.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод увеличил на 2012 год план производства грузовых вагонов c 10750 до 11200 вагонов.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.

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