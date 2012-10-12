КрАСЗ в январе-сентябре сократил производство автомобилей на 52%

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократило производство автомобилей на 52%, или на 2510 единиц до 2350 единиц.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга, копией которого располагает УНИАН.

Ранее руководство предприятия заявляло, что КрАСЗ в 2012 году намерен выпустить более 6 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2011 года.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.