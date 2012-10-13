Правительства Украины и Таиланда заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Кабинет министров Украины и правительство Королевства Таиланд заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, подписание документа состоялось в пятницу после переговоров министра обороны Украины Дмитрия Саламатина с министром обороны Королевства Таиланд маршалом авиации Сукумполом Суванататом в рамках его официального визита в Украину.

Д.Саламатин сообщил, что в Министерстве обороны Украины есть заинтересованность в интенсификации сотрудничества в оборонной сфере. В частности, речь идет о сотрудничестве по направлениям военного образования, подготовки военных, в частности, для участия в миротворческих операциях.

С.Суванатат отметил эффективность сотрудничества его государства с Украиной в военно-технической сфере, а также высокое качество украинской военной техники, поставляемой в Вооруженные силы его страны.

«Правительство Таиланда выступает за наращивание сотрудничества с вашей страной. В открытости и искренности намерений Украины относительно сотрудничества я лично убедился сегодня во время своего визита к Президенту Украины Виктору Януковичу», - отметил он.

В этот же день военная делегация Королевства Таиланд посетила Национальный университет обороны Украины.