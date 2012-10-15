На ЗЗФ отменен приказ о сокращении и готовится увеличение штата

На Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ) отменен приказ о сокращении штата сотрудников, а также готовится увеличение штата на 350 человек до конца года, после принятия постановления правительства, которым урегулирован тариф на электроэнергию для предприятия.

Как сообщает управление по вопросам прессы и информации Запорожской облгосадминистрации, об этом сегодня на оперативном совещании в ЗОГА, заявил председатель правления ПАО ЗЗФ Павел Кравченко.

«Как подчеркнул председатель правления ПАО ЗЗФ Павел Кравченко, приказ о сокращении штата сотрудников отменен. Вместо этого предприятие планирует до 1 января 2013 года принять на работу еще 350 человек. В отдел кадров уже поступило около 200 заявлений от желающих работать», - сообщает управление на официальном сайте ЗОГА.

Согласно информации, размещенной на сайте обладминистрации, это стало возможным благодаря постановлению Кабинета министров «Некоторые вопросы обеспечения стабилизации работы электрометаллургических предприятий Украины» от 1 октября.

«Согласно данному документу, для ПАО «Запорожский завод ферросплавов» введен приемлемый тариф - 6 центов за 1 кВт», - говорится в сообщении ОГА.

В то же время в информации Запорожской облгосадминистрации указывается, что механизм перехода завода на более низкий тариф достаточно сложен.

«Чтобы предприятие могло воспользоваться решение Кабмина, соответствующие государственные структуры - НКРЭ, Минтопэнерго, ГП «Энергорынок» должны разработать и внести изменения в порядок работы на оптовом рынке электроэнергии. Проект данных изменений уже готов. Необходимо передать его на рассмотрение совета Оптового рынка, после чего согласовать и утвердить в Минтопэнерго, НКРЭ и Антимонопольном комитете», - говорится в сообщении ОГА.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Запорожский завод ферросплавов» в ноябре планировал практически полностью остановить производство. 9 августа заместитель председателя Запорожского областного обкома Профсоюзов металлургов и горняков (ПМГУ) Валерий Седов заявил, что профком предприятия получил от администрации уведомление о сокращении в ноябре текущего года 1 350 человек из 2 200.

При этом он отметил, что сокращение персонала ЗЗФ обусловлено невозможностью обеспечить рентабельность работы завода, в связи со слишком высокой стоимостью электроэнергии для данного предприятия - более 50% в себестоимости производства ферросплавов.

11 сентября в Днепропетровске в ходе всеукраинского совещания по поддержке реального сектора экономики Президент Украины Виктор Янукович дал поручение до 1 октября решить проблемные вопросы Запорожского завода ферросплавов.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 году предприятие сократило по сравнению с 2010 годом объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.