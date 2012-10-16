В Украине за 9 мес. розничный товарооборот предприятий вырос на 14% – до 292,4 млрд грн

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,2% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года и составил 292,35 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым – на 24,2% – до 12,39 млрд грн, в Севастополе – на 28,7% – до 3,87 млрд грн, в Луганской области – на 19,9% – до 10,128 млрд грн, в Днепропетровской и Донецкой областях – на 16,8% – до 25,984 млрд грн и 27,087 млрд грн, соответственно.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,6% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года.