У Азарова изучают целесообразность повышения импортных пошлин на авто

Правительство продолжает изучать целесообразность повышения импортных пошлин на автомобили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня в ходе общения с работниками Запорожского автомобильного завода.

«Мы взвешиваем (необходимость увеличения пошлин – УНИАН), но решение мы найдем обязательно, и найдем такое решение, которое и вас поддержит, и покупателя нашего не поставит в условия, когда мы ему будем навязывать что-то», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что увеличение импортных пошлин создаст благоприятные условия для развития отечественного автомобилестроения, однако увеличит стоимость импортных автомобилей для потребителей.

Напомним, в июне т.г. украинская Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении в Украине пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в силу.

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