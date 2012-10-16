Парламент разрешил увеличить уставной капитал «Антонова» и ХАПП

Верховная Рада Украины разрешила увеличить уставной капитал ГП «Антонов» и Харьковского авиационного производственного объединения (ХАПП).

За Закон «О внесении изменений в Дополнение №3 к Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2012 года» (относительно бюджетных назначений Агентства госимущества Украины)» (№11313) проголосовали 267 депутатов при необходимых 226.

Документ, автором которого является народный депутат Украины от Партии регионов Владислав Лукьянов, разработан с целью перераспределения расходов общего фонда бюджета, в рамках предельных бюджетных назначений, на выплату процентного дохода по облигациям путем увеличения уставного капитала двух предприятий - ХАПП и ГП «Антонов». Документ был разработан на исполнение распоряжения Кабинета Министров от 22 апреля 2009 года № 476-р.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту 11313, процентный доход по облигациям предприятий, подлежавший выплате в августе 2012 года, составлял 243,1 млн грн .

Как сообщал УНИАН, в конце сентября генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива и директор ОАО «Русские машины» Сергей Лихарев на совместной конференции в Киеве заявили, что оба предприятия - «Антонов» и компания «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, намерены создать совместное предприятие в 2013 году.

Кроме того, д.Кива и С.Лихарев подписали соглашение об интенсификации работ по производству Ан-140.

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.