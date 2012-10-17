Северодонецкий «Азот» увеличил производство на 2,5%

«Северодонецкое объединение Азот», входящее в состав химического холдинга Дмитрия Фирташа Ostchem, за 9 месяцев 2012 года увеличило производство товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% - до 4,773 млрд грн, сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью Оstchem.

Согласно сообщению, в январе-сентябре т.г. компания произвела 783 тыс. тонн аммиака, что на 2,6% больше показателя прошлого года. Производство аммиачной селитры увеличилось почти на 5% - до 427,9 тыс. тонн, карбамида — на 2% до 316,7 тыс. тонн, неконцентрированной азотной кислоты — на 4,7% до 357,2 тыс. тонн.

Отмечается, что увеличение производства достигнуто благодаря модернизации производства, а также инвестициям в обновление оборудования и ремонты основных цехов. Как говорится в сообщении пресс-службы, в 2011 году Ostchem вложил в предприятие 106,02 млн грн, а по итогам 2012 года инвестиции составят не менее 193,4 млн грн.

«Я уверен, что объем производства удобрений на предприятии был бы еще больше, если бы в 2012 году не проходил большой плановый остановочный ремонт в цехе производства аммиачной, калиевой и натриевой селитры», — приводятся в пресс-релизе слова председателя правления ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» Леонида Бугаева. По его словам, на производственные показатели за 9 месяцев также повлияла остановка на плановый ремонт цеха аммиака 1-А.

Согласно инвестиционному плану Ostchem, Северодонецкое объединение «Азот» до конца 2014 года должно увеличить мощность цеха производства карбамида с 1200 до 1600 тонн карбамида в сутки.

Справка УНИАН. «Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органические спирты и кислоты (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная, товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительные товары (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.