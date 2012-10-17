В Винницкой области построили полигон твердых бытовых отходов за 6,2 млн грн

В Калиновском районе Винницкой области сегодня завершилось строительство полигона твердых бытовых отходов для г. Калиновка стоимостью 6,2 млн грн.

Об этом сообщает Управление по делам прессы и информации Винницкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, мощность полигона составляет 180 тыс. т.

Работа полигона обеспечит санитарно-эпидемиологическую безопасность населения города Калиновка и позволит ликвидировать несанкционированные свалки в городе.

Заказчиком строительства выступила Калиновский городской совет, подрядчиком – ЗАО «Калиновское СМУ–5».

Финансирование строительных работ осуществлялось за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды и местных бюджетов.

Полигон оборудован специальным экраном дна, дренажной системой, пожарной сигнализацией и площадкой для санитарной обработки специализированного транспорта.

После введения в действие полигона твердых бытовых отходов планируется его оснащение мусоросортировочной станцией стоимостью около 3 млн грн.