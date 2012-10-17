Падение промпроизводства ускорилось до 7%

В Украине спад промышленного производства в сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем прошлого года ускорился до 7%, в то время как в августе падение составило 4,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В разрезе видов деятельности, наихудшие показатели продемонстрировали нефтепереработка и производство кокса – падение составило почти 30% (70,6% по сравнению с сентябрем 2011 года). На 25% сократилось производство электрического, электронного и оптического оборудования. Производственные показатели машиностроения в целом упали на 20% (79,9% по сравнению с сентябрем 2011 года).

Также спад производства зафиксирован в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 9,4%, легкой промышленности — на 8,3%, обработке древесины и изделий из нее — на 9,4%. Спад производства также зафиксирован в добывающей промышленности - 0,5%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, спад составил 1,8%, тогда как в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых зафиксирован небольшой рост – на 0,6%.

Основной рост производства в сентябре 2012 года против сентября 2011 года зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 0,8%, в т.ч. в химическом производстве - на 0,9%.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

По мнению экспертов, снижение промышленного производства в Украине в августе 2012 года против августа 2011 года на 4,7% в основном вызвано ослаблением глобального спроса на сталь.

Эксперты отметили, что показатель промышленного производства перешел в негативную плоскость (январь-август 2012 года против аналогичного периода 2011 года - спад 0,4%) впервые с начала текущего года.

В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Холодная осень-2012: экономика "покрывается льдом"