Производство металлопроката в Украине за 9 мес. сократилось на 4,8% - до 14,046 млн тонн

Производство готового проката черных металлов в Украине за 9 месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,8% - до 14,046 млн тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре производство металлопроката сократилось до 1,489 млн тонн, что на 15,2% меньше сентябрьского показателя прошлого года.

Выплавка стали (без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем) за девять месяцев текущего года также уменьшилась на 4,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошло года до 12,619 млн тонн.

Производство стальных полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, за этот период упало на 7,6% до 12,501 млн тонн.

Производство чугуна за 9 месяцев сократилось на 0,7% - до 21,362 млн тонн.

Рост добычи руды неагломерированной в январе – сентябре 2012 года составил 0,8% до 60,7 млн тонн, а руды агломерированной – 3,5% до 49,4 млн тонн.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) Украина занимает девятое-десятое место в мире по объемам производства этой продукции.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. производство проката в Украине выросло по сравнению с предыдущим годом на 3% до 31,677 млн тонн, производство стали – на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% - 28,879 млн тонн.