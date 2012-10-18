Украинский автопром в сентябре сократил выпуск легковых автомобилей на 36%

Производство легковых автомобилей в Украине в сентябре 2012 года упало по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года на 36,3% до 5,7 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По сравнению с августом текущего года производство «легковушек» сократилось в прошлом месяце на 4,7%.

Всего за девять месяцев украинские автопроизводители в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократили производство легковых автомобилей в годовом выражении на 23,5% до 54,9 тыс. единиц. Эти данные Госстата совпадают с информацией, обнародованной на прошлой неделе ассоциацией автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Госстат также сообщает, что производство грузовых автомобилей в стране в январе-сентябре 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,9% до 2 268 единиц, а выпуск автобусов сократился на 1,2% до 2 554 единиц.

В сентябре выпуск грузовых автомобилей по сравнению с сентябрем 2011 года упал на 52,3% до 145 единиц, а выпуск автобусов сократился на 48,1% до 265 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).