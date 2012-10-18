СКМ купила крупнейшего в Украине железнодорожного грузоперевозчика

Группа СКМ увеличила свою долю в уставном капитале крупнейшего частного железнодорожного оператора «Лемтранс» (г. Донецк) до 100%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СКМ.

«Лемтранс» позволит стабильно обеспечивать группу СКМ, как крупнейшего грузоотправителя, подвижным составом. Вместе с тем, мы видим «Лемтранс» как самостоятельный рыночный бизнес, работающий как с украинскими, так и иностранными грузовладельцами», - заявил директор по развитию новых направлений бизнеса компании СКМ Николай Нестеренко.

По его словам, инвестиционная политика «Лемтранса» будет направлена на обновление и увеличение собственного парка и повышение качества услуг.

“С приходом СКМ, как стратегического инвестора, у «Лемтранса» появилась и наша полная поддержка, в том числе - наша готовность финансировать инвестиционные программы компании», - сказал Н.Нестеренко

Напомним, с 2003 года группа СКМ являлась миноритарным акционером «Лемтранса» с долей в 19,95% уставного капитала.

Интеграция компании «Лемтранс» в состав Группы СКМ была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, одобрена Антимонопольным комитетом Украины и европейскими антимонопольными органами.

Справка УНИАН. СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) – крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики, в том числе – транспортный холдинг «Портинвест». 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

ООО «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава. В 2011 году «Лемтранс» перевез более 40 млн тонн.