Рынок минудобрений в Украине может увеличиться почти в 2 раза - Фирташ

Рынок минеральных удобрений в Украине к 2017 году может увеличиться почти в 2 раза, уверен глава Совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ.

Как сообщили УНИАН в пресс- службе Group DF, об этом он заявил во время посещения ПАО «Концерн Стирол».

«Мы уверены, что украинский рынок удобрений вырастет в 2 раза до 2017 года. Даже по пессимистическим прогнозам ожидается рост в 1,7 раза. Мы верим в этот прогноз и поэтому делаем серьезные инвестиции в наши предприятия», - сказал Д. Фирташ.

По прогнозам компании OSTCHEM (управляющей предприятиями азотной химии Group DF), объем потребления азотных удобрений в Украине в 2017 году вырастет с нынешних 950 тыс. тонн до 2 млн. тонн (в пересчете на питательное вещество), по фосфорным удобрениям – с 225 до 460 тыс. тонн, по калийным удобрениям – со 125 до 270-280 тыс. тонн.

Д.Фирташ также заявил, что рост потребления удобрений в Украине сейчас идет более высокими темпами, чем в других странах. «Если сейчас доля Украины в мировом потреблении удобрений составляет меньше 1%, то в 2017 году она повысится до 1,5-1,7%», – сказал глава Совета директоров Group DF.

Бизнесмен объясняет рост потребления удобрений тем, что, во-первых, произойдет увеличение количества пахотных земель, во-вторых, вырастут объемы внесения удобрений на гектар. «В течение следующих пяти лет в Украине может увеличиться количество обрабатываемых пахотных земель на 7 млн га (с 18,7 млн га в этом году до 25,4 млн га в 2017 году). Также мы предполагаем, что объемы внесения удобрений на гектар увеличатся на 35-40%, – сказал Д. Фирташ. - Это не потому, что рынок новый. Просто по нашей бедности аграрии не вносили достаточно азотных удобрений в землю».

По его словам, объемы внесения минудобрений в Украине будут «подтягиваться к уровню европейских стран». При этом структура потребления с точки зрения питательных веществ (азот, фосфор, калий) останется практически неизменной. «Удобрения – это ключ к эффективному сельскому хозяйству, ключ к прибыли фермера», – отметил Д. Фирташ, подчеркнув, что рост потребления удобрений неизменно связан с ростом эффективности сельского хозяйства.

«Если вы сейчас посмотрите статистику, то вы увидите, что порядка 79 компаний, больших агрохолдингов, контролируют 5-5,4 млн гектаров земли. Это достаточно большие компании, крупные. Естественно они борются за урожайность. А урожайность напрямую зависит от количества внесенных удобрений», - отметил Д.Фирташ.

Также, он напомнил, что за последние годы многим агрокомпаниям удалось достаточно удачно выйти на международные биржи и получить дешевое финансирование. «Те, кто занял деньги, сейчас понимают, что теперь им нужно зарабатывать и отдавать займы. Для того, чтобы можно было вернуть долги, нет другого выхода, кроме как увеличение урожайности», - отметил Д.Фирташ.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.