Фирташ инвестирует в азотную химию 1-1,3 млрд грн

Group DF в 2013 году инвестирует в свои предприятия азотной химии от 1 до 1,3 млрд. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс- службе Group DF, об этом глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ сообщил во время рабочего совещания с правлением предприятия ПАО «Концерн Стирол».

«В 2011 году мы вложили 1,1 млрд гривен, в 2012 году вложим еще около 1 млрд. План по инвестициям на следующий год – 1-1,3 млрд гривен», – сказал бизнесмен.

Д.Фирташ отметил, что в 2013 году в ПАО «Концерн Стирол» будет вложено около 500 млн грн инвестиций.

Инвестиционные планы следующего года связаны как с модернизацией существующих в ПАО «Концерн Стирол» производств и наращиванием их мощностей, так и с разработкой новых производств.

Из всего объема запланированных инвестиций на капитальные ремонты будет направлено около 200 млн грн, остальные инвестиции пойдут на создание новых мощностей.

В частности, в 2013 году в ПАО «Концерн Стирол» будет начато строительство нового производства аммиачной селитры – наиболее популярного минерального удобрения среди отечественных аграриев. «Мы сейчас начинаем проект строительства нового завода аммиачной селитры. По сути, это позволит увеличить нынешние мощности на 900 тыс. тонн.

Если мы хотим бороться за наш украинский рынок, нам необходимо наращивать мощности. Это важно, потому что под это есть рынок. Ведь свято место пусто не бывает», - отметил бизнесмен.

Это даст возможность не только более полно удовлетворять спрос потребителей и удержать рынок, но и позволит увеличить глубину переработки аммиака.

Наряду с этим, на предприятии будут наращивать объем производства аммиака – базового продукта для производителей азотных удобрений. «Стирол» в следующие два года планирует почти на 10% увеличить объемы производства аммиака и к 2014 году выпускать 4,7 тыс. тонн этого продукта в сутки.

«До середины 2014 года благодаря вложенным инвестициям на «Стироле» мы увеличим объем выпуска аммиака до 4 700 тонн в сутки, аммиачной селитры – на 900 тыс. тонн и карбамида – на 950 тыс. тонн в год», - отметил Д. Фирташ.

Инвестиции будут направлены на внедрение ряда энергоэффективных проектов. В частности, будущая модернизация и капитальные ремонты действующих производств – завода аммиака №1 и цеха аммиака 1-Б позволят сократить объемы потребления газа на 34 млн. куб. м. в год.

Кроме того, за счет ремонта склада жидкого аммиака, который предусматривает замену компрессора и системы управления, на 3,6 тыс. тонн в год будут снижены потери аммиака.

Напомним, концерн «Стирол», входящий в компанию «OSTCHEM», за 6 месяцев 2012 года увеличил производство аммиачной селитры на 97,1%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - до 309,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.