Эксперт прогнозирует спад промпроизводства в Украине по итогам года на уровне 1-1,5%

По итогам текущего года спад промышленного производства в Украине может составить 1-1,5%, сообщил в комментарии агентству УНИАН начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын.

Он отметил, что динамика промпроизводства в сентябре была значительно ниже ожиданий и отражает влияние как среднесрочных, так и одномоментных факторов.

К числу одномоментных факторов, по словам А.Печерицына, относятся введение утилизационного сбора Россией на автомобили, что негативно повлияло на динамику производства в машиностроении, а также более поздний, чем в прошлом году, сезон сбора урожая, что повлияло на динамику пищевой промышленности.

К числу среднесрочных факторов аналитик относит высокую базу сравнения прошлого года, слабый спрос на внешних рынках на продукцию металлургии, а также снижение инвестиционного спроса внутри страны.

«По результатам работы промышленности за последние месяцы, а также, учитывая слабые перспективы восстановления внешнего спроса, можно предположить, что за год объем производства будет демонстрировать негативную динамику в районе 1-1,5%», - говорит А.Печерицын.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем прошлого года ускорился до 7%, в то время как в августе падение составило 4,7%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство в Украине выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году, по пессимистическим оценкам, составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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