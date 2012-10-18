В Украине могут ввести налог на доход от продажи металлолома

Кабинет министров Украины предлагает ввести налог на доход от сдачи (продажи) лома черных или драгоценных металлов, кроме дохода от продажи лома драгоценных металлов Национальному банку Украины.

Соответствующий законопроект зарегистрирован Верховной Радой и опубликован на официальном сайте ВР.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, ставка налогообложения доходов физических лиц за сданный лом черных металлов составит 15% (17%). «Это поспособствует реализации принципа социальной справедливости в налогообложении», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента Украины № 1-1/2111 (от 9 августа 2012 года) в части усовершенствования налогообложения доходов, полученных от сдачи лома черных металлов. Как сказано в пояснительной записке, документ не требует консультаций с общественностью.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в Налоговый кодекс, согласно которым доходы от сдачи лома черных металлов не были включены в базу налогообложения.

В сентябре 2012 года Минэкономразвития предложило ввести аукционы по продаже квот на экспорт лома черных металлов с целью внедрения прозрачной процедуры распределения объемов экспорта металлолома между субъектами внешнеэкономической деятельности на определенный календарный год. По данным Минэкономики, объем заявленного к экспорту металлолома в 2012 году составил 5,5 млн тонн, что более чем в 6 раз превышает предельно допустимый объем годового экспорта.